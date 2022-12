Por declaraciones tras accidente del Chapecoense, imputarán pánico económico a presidente de Acdac

Jaime Hernández, presidente del sindicato de pilotos, dijo que la culpa recaía “en los escritorios de las empresas” e hizo señalamientos a la aerolínea Avianca.

“Lamentablemente los accidentes ocurren en los escritorios de las empresas por las políticas que existen al interior de las aerolíneas, algo que lamentablemente en Colombia también tenemos. Por ejemplo, Avianca, reduce el salario a los pilotos que se enferman. Son presiones que no se deben tener, que ponen en riesgo la seguridad de los pasajeros. Si no se sale a tiempo se les baja el salario, si no se ahorra combustible se les baja el salario, y la autoridad aeronáutica debe tomar cartas en el asunto”, declaró Hernández en una entrevista televisiva.

La imputación de cargos, solicitada por la Fiscalía general de la Nación, tendrá lugar el próximo 23 de octubre.