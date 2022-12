Por paro, Avianca anuncia 10 vuelos adicionales a Barranquilla para partido de Colombia

La aerolínea, sin embargo, dice no tener listo plan de contingencia para la semana de receso escolar, entre el 9 y 16 de octubre.

Los vuelos para el partido Colombia-Paraguay, están programados para el miércoles y jueves.

Este lunes se han cancelado 116 vuelos, afectando a 7.383 pasajeros y logrando el traslado de 9.809.

Las conversaciones entre los 702 trabajadores y pilotos de la Acdac -en paro hace 13 días- y las directivas de la aerolínea están suspendidas.

Entretanto, la ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, afirmó que si los pilotos en huelga no nombran al árbitro que les corresponde designar para el tribunal de arbitramento que dirimirá el conflicto con la compañía, este será seleccionado por sorteo.

Uno lo escoge Avianca, otro la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac, que aglutina a los pilotos en paro) y un tercero lo eligen las dos partes de común acuerdo.

"Si ellos no nos envían el árbitro, nosotros estaríamos ordenando el segundo y el tercer árbitro", afirmó la funcionaria.

Pilotos de Avianca en paro no nombrarán representante ante tribunal...