¿Por qué 1,9 millones de celulares en uso podrían ser bloqueados el 1 de mayo?

No cumplen con cierta frecuencia de operación, nivel de radiación y estándares técnicos, es decir, no están homologados. ¿Qué hacer para que sigan funcionando?

En Colombia actualmente hay más de 58,5 millones de móviles activos. Sin embargo, no todos cuentan con los requisitos técnicos que exige la ley, con lo que se busca asegurar la salud de los usuarios, el buen funcionamiento de las redes y un servicio de calidad.

La Comisión de Regulación de Comunicaciones dijo haber avisado a 1,9 millones de usuarios que sus celulares no están homologados y de no solucionar el problema el próximo primero de mayo serán bloqueados, es decir que no quedarán sirviendo para nada y el usuario habrá perdido el dinero de su compra.

Para pedir la homologación ingrese a www.notequedesinmovil.gov.co, siga los pasos indicados y espere la respuesta.

Si quiere evitar este tipo de inconvenientes es aconsejable que cuando adquiera un celular lo haga en un sitio autorizado y verifique que esté homologado.