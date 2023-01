¿Por qué ANLA suspendió estudios para otorgar licencia a proyecto piloto de fracking?

Lo hizo tras un fallo del Consejo de Estado que pidió más información sobre los efectos de esta técnica. Ecopetrol asegura que es una medida temporal.

Crece el debate en Colombia por la explotación no convencional o fracturamiento hidráulico, más conocido como fracking. La autoridad ambiental suspendió los estudios para otorgar la licencia para el proyecto piloto, mientras que Ecopetrol asegura que es una medida provisional.

Ecopetrol reconoció que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- suspendió en forma temporal el trámite para otorgar los permisos legales para el proyecto piloto de explotación a través del fracking en una zona entre Barrancabermeja y Puerto Wilches, hecho que alegró a los ambientalistas que se oponen a esta técnica.

“Celebramos esa decisión temporal que acoge el fallo del Consejo de Estado que desde el 2018 suspende el marco legal de los yacimientos no convencionales en el país”, indicó la ONG Colombia Libre de Fracking.

“Se debería hacer lo mismo para el bloque BMM 37 en el municipio de Puerto Wilches y el área de explotación Caporo Norte, entre la jagua de Ibirico y Chiriguaná”, dijo la ONG.

Según los ambientalistas, el fracking afectaría los recursos hídricos de la zona.

“Definitivamente es un llamado de atención del Consejo de Estado al gobierno frente a la coherencia, recordemos que en campaña se nos dijo que no se iba a hacer fracking y ha hecho todo el esfuerzo para que se haga ese fracturamiento hidráulico”, explicó Leonardo Granados, abogado ambientalista.

La decisión de la ANLA está sustentada en un fallo del Consejo de Estado que pidió mayor información sobre los efectos del fracking.

"El trámite se encontraba en espera de iniciar el proceso de evaluación, por lo cual el pronunciamiento no representa un análisis de la autoridad sobre el contenido ni calidad del estudio ambiental”, dice Ecopetrol en un fallo.

La explotación no convencional de petróleo sigue siendo un tema sin definir en Colombia.

