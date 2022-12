¿Por qué no pagan? Colombianos les deben a los bancos 406 billones de pesos

La mora es más de 13 billones, una deuda que tuvo aumento del 20% con respecto al año pasado.

En promedio, cada colombiano debe a los bancos, 8 millones de pesos. Según expertos, se trata de la deuda más grande de la historia del país.

¿Por qué muchas personas no están pagando sus obligaciones financieras?

"El aumento del salario mínimo que es insuficiente, la Reforma Tributaria, entonces la gente simplemente se detiene y dice: hagamos un alto, no compro carro, no compro otra casa, no consumo más, pero además la gente dice: no pago los créditos", asegura Mario Valencia, analista económico.

Este panorama ya se refleja en la calificación de los bancos, que pasó de estable en 2016, a negativa en 2017.