PredialPorLasNubes: ¿por qué se disparó el avalúo catastral en Bogotá?

Algunos ciudadanos aseguran que les están haciendo un cobro desmesurado en barrios de estratos bajos. La secretaria de Hacienda, Beatriz Arbeláez, responde.

En varios sectores, incluso, han quemado los recibos del impuesto predial como forma de protesta.

“Quiero aclarar, que a través de una reforma que hicimos hace dos años, los incrementos máximos de carácter residencial son el IPC (Índice de Precios al Consumidor) del 15%, 18% y 20%, si los predios no se han modificado, y el 25% en predios comerciales si no han cambiado”, explica Arbeláez.

Además, algunos predios o licencias de urbanización que se le conceden a las constructoras son “suelos de tipo rural y que no son cambiados. De acuerdo con las normas, son suelos rurales de expansión y se debe aplicar la tarifa del cuatro por mil”.

Por otro lado, la secretaria de Hacienda asegura que el “avalúo catastral no ha aumentado tanto como en otros años”.

