Preocupación por incremento de ‘ninis’ en Colombia: jóvenes que ni estudian ni trabajan

En América Latina hay 20 millones de personas en esta situación y el país se ubica en el tercer lugar. ¿Cuáles son las razones para este fenómeno?

"Proyectan una vida a través de golpes de suerte, ganarse la lotería, conseguir trabajos esporádicos que dejen ganancias, donde ellos consideran que estudiar realmente no genera retribución económica directa", dice Jeisson Camacho, experto en políticas públicas.

Para los expertos, el embarazo juvenil, el compromiso marital, las diferencias salariales, entre otras, son las causas principales de este fenómeno.

"En la última encuesta de deserción escolar que hizo el Ministerio de Educación se encuentra que el 16% de los jóvenes considera que no hay elementos claves para seguir estudiando. La educación universitaria o técnica o tecnológica sigue siendo costosa para unas capas sociales de la población colombiana", agrega Camacho.

Según un estudio realizado por la Universidad del Rosario en 13 ciudades del país, casi la mitad de los ‘ninis’ terminó la educación media, el 32% la básica primaria y secundaria, el 19% la educación superior y el 3% no estudió.

Para los expertos, la cifra de ‘ninis’ podría aumentar, por eso piden darle la importancia adecuada a esta problemática.

"Por falta de espacios laborales y educativos pueden ser presa fácil para organizaciones criminales Los jóvenes están buscando oportunidades en las ciudades y las ciudades no están ofreciendo oportunidades a los jóvenes", señala el sociólogo Rubén Darío Bustos.

El 16% de los jóvenes entre los 15 y 24 años de edad no está recibiendo ningún tipo de formación educativa, ni laborando, ni buscando empleo.