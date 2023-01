Presidente de Colpensiones habla de polémico artículo del PND que, dicen, plantea reforma pensional

Hay debate por el futuro en la jubilación de los adultos mayores con los llamados BEPS, pues algunos temen que el Gobierno se quede con parte de lo aportado.

El artículo al que hacen referencia es el 117 del Plan Nacional de Desarrollo, que se debate en el Congreso, y que dice: “PROMOCION DE LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS PERIÓDICOS. En el evento en que los afiliados al Sistema General de Pensiones obtengan como prestación sustituta una devolución de saldos o indemnización sustitutiva de vejez, estos recursos serán trasladados al mecanismo de los Beneficios Económicos Periódicos para el reconocimiento de una anualidad vitalicia en las condiciones legales vigentes, excepto en el evento en que el afiliado manifieste su decisión de recibir dicha prestación, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación del documento o acto que la define. El gobierno reglamentará la materia y las especificaciones para la asesoría por parte de las administradoras de pensiones”.

Juan Miguel Villa, presidente de Colpensiones, afirma que los llamados BEPS

son una alternativa voluntaria, que solo se hará efectiva si el trabajador afiliado así lo quiere.

Aclara que, si la persona no notifica a la empresa su deseo de no tomar ese beneficio después de 10 días hábiles, la entidad asumirá que sí lo desea y empezará a aplicarse el 20% del BEPS.

Según Villa, este dinero pasa a un producto de retiro que le va al trabajador a dar un subsidio adicional bimestral a lo que recibirá como pensión una vez se jubile.

“La plata no se pierde, la plata está ahí (…) Lo que se gana es un derecho”, sostiene.

En Colombia hay 2.300.000 pensionados, 160.000 de ellos en fondos especiales.

Además, hay 3.800.000 ancianos que viven en pobreza extrema y nunca tendrá pensión.