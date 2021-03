Presidente del BID defendió a capa y espada su elección: “habrá sido debate mediático, pero no real”

Mauricio Claver-Carone, presidente del BID, habló con el director de Noticias Caracol sobre su polémica elección y explicó cómo el banco piensa afrontar la mayor crisis en la región, que ocasionó la pandemia.

El ejecutivo se pronunció desde Barranquilla, donde se lleva a cabo la Asamblea General del Banco Interamericano de Desarrollo.

¿Cuáles son los puntos centrales de la asamblea en medio de la peor crisis económica por cuenta de la pandemia?

Nos vamos a enfocar en la recuperación, que es tan importante, y en eso ya hemos presentado la visión 2025, reinvertir en las Américas. Lo que necesitamos en no perder otra década, tener una recuperación acelerada. Hemos identificado cinco áreas que son: la digitalización, invertir en pequeñas empresas, los temas climáticos, empoderamiento de las mujeres y la incorporación en el sector laboral de las pequeñas y medianas empresas.

Para poder virar la página y trabajar en esas líneas las vacunas van a ser muy importantes.

En los primeros 100 días de mi mandato pusimos 1.000 millones de dólares para poder simplemente efectuar la adquisición, distribución y almacenamiento de las vacunas.

Publicidad

¿Cuál va a ser ese criterio para otorgar plata a los países que lo necesiten?

Estamos trabajando con cada país para ayudarles en su plan de desarrollo y necesidades. Lo que no queremos es que cada país tenga que escoger entre salvar una vida e hipotecar el futuro de los hijos y los nietos por una crisis que pasan todos los países. La recuperación es importante porque es lo que va a bajar la proporción de la deuda.

En los términos del BID estamos siendo flexibles en términos de plazos, de intereses, para poder atender la emergencia que se está viviendo. Pero también estamos siendo creativos en los instrumentos que usamos. Recientemente hicimos un instrumento financiero en el que podemos con el petróleo, en las Bahamas, mantiene los precios de electricidad bajos, son cosas que queremos hacer, como ha hecho históricamente México, hasta el punto de que hemos contratado algunas personas del Banxico para poder hacerlo también con el cobre.

La recuperación va a tener que ser liberada por el sector privado. Lanzamos una iniciativa con el sector privado, entre las que contamos con las empresas más importantes del mundo, que firmaron un convenio para incrementar sus inversiones en la región, porque ellos también están viendo las oportunidades que se han creado en ese sentido.

¿Qué diagnóstico hace el BID de la situación colombiana, teniendo en cuenta la reforma tributaria?

Me he dedicado a enfocarnos en un nuevo BID que busca trabajar con el cliente, no para salir a dar diagnósticos ni recetas, para eso está el FMI en el cual trabajé y lo hace muy bien. Tenemos que trabajar con nuestros instrumentos para en el plan del desarrollo que escoja el país poder ayudarlos a elaborarlos.

Publicidad

Lo último que quiero es que los países tengan que escoger entre salvar vidas e hipotecar su futuro. Pero también hay una cuestión de proporción que cambia cuando el país crece, por eso la recuperación es tan importante.

Hay que hacer todo en las mismas vías y vamos a trabajar conjuntamente con el Gobierno de Colombia en lo que sea la mejor vía para su desarrollo sostenible y su crecimiento económico para aliviar el endeudamiento que tendría que tomar para salvar vidas.

¿Cómo va a lograr consenso entre los clientes luego de su elección, que estuvo precedida de un enorme debate porque es el primer latinoamericano en dirigir el BID y porque fue impulsado por el gobierno de Donald Trump?

Habrá sido enorme debate mediático, pero en cuestión de votos yo gané por más votos de los que ganó Luis Ernesto Moreno en el 2005, yo gané con el apoyo de 23 de los 28 países de la región y sin que ningún país votara en contra de mí.

La credibilidad de los Estados Unidos es en el país, yo fui propuesto por el Departamento del Tesoro, por el gobernador del banco, el secretario del Tesoro y fui propuesto por los Estados Unidos de América, el país, no un Gobierno. Es una controversia mediática, pero no real.

Gané con el apoyo de 23 de los 28 países de la región y si fuese la elección hoy ganaría con muchos más, porque estamos trabajando con cada uno de esos países basados en sus necesidades. Estamos trabajando con el cliente como francamente como nunca se ha servido.

Publicidad

Estamos llevando a una transformación digital que va a cambiar la faz del banco, estamos creando mecanismos y estamos atrayendo al sector privado y creando una sociedad histórica con el sector privado que va a dejar una marca enorme en el banco y en los países en ese sentido. Estoy muy orgulloso de lo que estamos haciendo.

Lanzamos hace tres semanas un bono sostenible de 10 años del banco y fue la recaudación más grande de los 61 años del banco con más de 100 inversores, así que a los inversores les gusta lo que están viendo. Pensamos que íbamos a recabar 1.000 millones, pero vamos 5.000 millones, así que estamos en buena línea los accionistas del banco lo están viendo y me siento confiado en que tenemos un consenso en la visión 2025, es mi visión, se la presenté a la junta directiva, ellos le agregaron algunas cosas, pero al fin y al cabo hubo consenso sobre esas prioridades y me siento muy confiado en que vamos a trabajar para sobrepasar esta crisis porque esos 23 países y diría, los 28 países lo que quieren es que los EE. UU. no pierda otra oportunidad.

Por primera vez en la historia el Senado de los EE. UU., presidido por el presidente del comité de Relaciones Exteriores, que es el encargado de autorizar un incremento del capital, presentaron una legislación para un aumento histórico de capital del banco de 80.000 millones antes de comenzar la conversación formal.

Fue una legislación bipartidista y hoy en día en EE. UU. no hay nada bipartidista.

Eso viendo que históricamente los EE. UU. no ha querido participar y el Congreso es el último que siempre ha querido participar, porque estamos llevando un proceso de educación sobre lo que ha hecho y hace el banco y están apreciándolo.

Muchos senadores me dicen ‘he aprendido más de lo que hace el banco en los últimos 5 meses que en los últimos 20 años’. Ahí saben que están invirtiendo en el futuro, no solo del banco sino de Latinoamérica.

Publicidad

¿Qué contacto ha tenido con el presidente Joe Biden?

Es conjunto. Yo trabajo con el Departamento de Estado y del Tesoro casi todos los días. Hay cinco líneas de trabajo. Una es de Latinoamérica, que es una prioridad el presidente Biden, estamos trabajando cercanamente, le hemos presentado lo que estamos haciendo, acabamos de lanzar 1,6 millones para la reconstrucción tras los huracanes Eta e Iota. Otra son las cadenas de integración, hubo una orden ejecutiva que busca hacer el estudio de cuatro áreas esenciales de los EE. UU., que son las farmacéuticas, las baterías eléctricas, los semiconductores.

Por ejemplo, las baterías eléctricas, dos terceras partes del litio vienen de Argentina, Bolivia, Chile y un poco Perú y Colombia. Eso se procesaba en China para ir a EE. UU. Esa fórmula la podemos cambiar y generar muchos empleos.