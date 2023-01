Presidente Duque asegura que ya no presentarán reforma tributaria, sino ley de financiamiento

Desde Cartagena, señaló que esta es necesaria para asegurar los recursos de programas sociales y cubrir los faltantes financieros del Estado.

Iván Duque confirmó que ya no presentará ante el Congreso la criticada reforma tributaria anunciada por el ministro Alberto Carrasquilla, sino que se radicará una ley de financiamiento que permita obtener los recursos para los programas sociales.

“Hemos detectado una serie de compromisos y programas que no tenían una sostenibilidad en la apropiación presupuestal, y eso no sirve”, señaló el mandatario, donde agregó: “Así me toque sacrificar programas que yo tenía en mi plan de gobierno, lo primero que tenemos que garantizar es que la red de programa sociales en el país deje de ser improvisada y tenga los recursos de manera sostenible”.

El mandatario también anunció nuevos proyectos sociales que buscan impulsar las empresas creativas.

Dentro de la intervención, el presidente tuvo tiempo para explicar que el desarrollo económico acelerado del país dependía de una lucha conjunta en contra de la ilegalidad y la corrupción: “Seguimos demostrándole a los colombianos que ha llegado un comandante en jefe que está en las regiones trabajando con la ciudadanía para derrotar el crimen organizado”.

En su visita a la Heroica, Duque se reunió con el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, para discutir una amplia agenda que incluyó el éxodo de venezolanos en el continente y el régimen de Nicolás Maduro.

Así fue el encuentro del presidente Duque con Almagro:

