Presidente Duque dio sus primeros anuncios sobre plan de reactivación económica

Aseguró que los que ya declaran renta no pagarán más y que habrá beneficios tributarios para los sectores que impulsen el empleo.

Los anuncios realizados por el presidente Duque se dieron en el marco de la instalación del XXX congreso Nacional de Exportadores de Analdex.

Durante dicho evento, el presidente aseguró que las personas que ya pagan renta no tendrán un incremento en el cobro. Sin embargo, habrá un mayor cobro para aquellos que ganan más de 50 millones de pesos mensuales.

“Ayer le planteaba al ministro Carrasquilla que nosotros no vamos a poner a pagar impuesto de renta a las personas que hoy declaran y que no pagan, que están por debajo de los umbrales, porque es una clase media que está surgiendo con ímpetu y necesita en este momento su capacidad de consumo”, dijo el mandatario, quien agregó: “A los que ya pagan y pagan lo que tienen que pagar tampoco se les va a aumentar la tarifa. Pero sí vamos a buscar aquellos que no están pagando.”

De igual manera, Duque anunció de beneficios tributarios para las empresas del sector tecnológico y el agro que impulsen la generación de empleos: tendrán una excepción de 5 y 10 años respectivamente en la declaración de renta.

Bajo la misma línea, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, habló en el Senado sobre el plan para cubrir el hueco fiscal de 25 billones de pesos que hay actualmente en el presupuesto del próximo año.

El responsable de la billetera del Estado señaló que el primer paso será reducir el gasto público: “Tenemos identificados aproximadamente 1,2 billones de pesos que podemos recortar de los gastos generales”.

También, aseguró que se debe reestructurar el Estado y suprimir algunas entidades que son “innecesarias”.

Las otras dos estrategias expuestas por Carrasquilla son cobrarle más impuestas a las personas de altos ingresos que tributan poco y luchar en contra de evasión y elusión de impuestos.

Por último, el ministro destacó que bajar los impuestos a las empresas es uno de los pasos necesarios para la reactivación económica ya que traerá más inversión y formalización laboral.