Presupuesto general de la nación para 2020 es de 271 billones de pesos

El Gobierno colombiano fijo en 271,7 billones de pesos (unos 82.700 millones de dólares) el presupuesto general de la nación para 2020 y el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, radicó este lunes ante el Congreso el respectivo proyecto de ley.

"Se trata de un presupuesto austero. Nos gustaría tener mucha más plata y la plata que hay la vamos a usar de la mejor manera posible (...) Dentro de los márgenes que tenemos que no son muchos, vamos a enfatizar los principales programas de Gobierno", manifestó Carrasquilla en una rueda de prensa.

El presupuesto general de la nación en 2020 tendrá un aumento del 7,7 % con respecto al de este año y sin considerar el servicio de la deuda el proyecto asciende a 212,4 billones de pesos (unos 64.658 millones de dólares).

De esa suma, 40,4 billones de pesos (unos 12.298 millones de dólares) corresponden a inversión, mientras que los restantes 172,1 billones de pesos (unos 52.386 millones de dólares) a funcionamiento.

Los sectores en los que se harán las mayores inversiones son educación, con 43,1 billones de pesos (unos 13.120 millones de dólares); trabajo, con 31,5 billones de pesos (unos 9.589 millones de dólares), y salud y protección social, con 31,8 billones de pesos (unos 9.680 millones de dólares).

Carrasquilla valoró este proyecto de ley de presupuesto porque es el primero que presenta el Gobierno del presidente Iván Duque, lo cual considera que da inicio a la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022.

En ese sentido, señaló que la idea es que la ejecución del PND sea consistente con la estrategia fiscal del Gobierno, lo que espera que asegure la sostenibilidad de las finanzas estatales.

El ministro también manifestó que gran parte del presupuesto es "inflexible".

"Hemos señalado de tiempo atrás que las inflexibilidades en el presupuesto son algunos de los factores que obstaculizan la asignación eficiente de los recursos fiscales", aseguró Carrasquilla.

Asimismo, agregó que "estos se observan no solo en la inversión, también las transferencias de la Nación se caracterizan por la presencia de rentas de destinación específica y mínimos de gasto público que se asignan en el presupuesto sin consideración alguna a su necesidad o pertinencia".

Sobre el servicio de deuda el presupuesto incluye apropiaciones por 59,2 billones de pesos (unos 18.000 millones de dólares), cifra superior en un 14,2 % frente a la de este año.

De esta suma, 28,4 billones de pesos (unos 8.645 millones de dólares) corresponden a "principal", mientras que los otros 30,9 billones de pesos (unos 9.406 millones de dólares) a intereses y otros conceptos.