Prevenir un incendio en casa es más fácil que apagarlo: lea y aplique estas recomendaciones

Una deflagración puede ser producto de un accidente o un descuido que en muchos casos se puede evitar.

No sobrecargar los tomacorrientes. No use enchufes de T o multitomas para conectar hasta 5 aparatos a un solo punto.

No tape las rendijas de ventilación de los electrodomésticos, pues eso los hace recalentar.

Cambie o arregle los cables, enchufes y tomacorrientes en mal estado, ya que pueden provocar un corto.

Cuidado cuando encienda velas o lámparas de aceite. Apague bien las colillas de cigarrillo y fósforos antes de arrojarlos a la basura.

Esté muy pendiente de apagar o desconectar la estufa, plancha, cafetera o cargadores de celular.

Tenga un extinguidor a la mano. Además, sepa cómo usarlo, ya que actuar pronto es la clave para evitar la propagación del fuego.

Siempre mantenga alejados de los niños los fósforos, velas y encendedores, pues su curiosidad puede terminar en un incidente.