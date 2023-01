Primera estación para recargar vehículos eléctricos en vía Bogotá – Medellín es una realidad

Usarla costará entre $18.000 y $25.000. Dependiendo de la tecnología puede tardar hasta cuarenta minutos una carga completa.

El Gobierno busca incentivar así el uso de estos vehículos que tienen varias bondades: menos impuestos, están libres de pico y placa y contribuyen con el medio ambiente.

“Hoy Colombia da un paso histórico, esto no es carreta, esto no es una ilusión, no es una teoría, la revolución de la movilidad eléctrica empezó”, aseguró el presidente Iván Duque.

Y es que en la normatividad actual se contempla que ciudades capitales deben tener un mínimo de cinco estaciones de recarga, y en Bogotá al menos 20.

Según cifras oficiales, en Colombia hay 1.700 vehículos 100% eléctricos. De estos se presume que 1.000 son usados para trayectos largos.