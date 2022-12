Producción industrial cayó un 0,6% en 2017 según encuesta manufacturera del DANE

Las actividades con resultados negativos fueron la elaboración de bebidas, confección de prendas de vestir y fabricación de productos minerales no metálicos.

“En el año 2017 las industrias que aportaron de forma negativa a la variación de la producción real de la industria fueron Elaboración de bebidas con -4,5%, Confección de prendas de vestir con -8,6% y Fabricación de productos minerales no metálicos -3,7%”, indicó el DANE en un comunicado.

De acuerdo con el sondeo, las ventas y el empleo reportaron cifras negativas con una reducción de 0,4% y 0,9% respectivamente.

Las cifras son preocupantes, pero no sorprendieron a los analistas que consideran que la reforma tributaria, los costos de la materia prima, la inestabilidad de la tasa de cambio y otros factores impactaron en la economía del país.

Gremios se pronuncian

“Yo llamaría la atención del Banco de la República para que continúe bajando las tasas de interés. Algo tendrán que hacer por el incremento del IVA, aunque ya está por una ley y no creo que lo bajen, el problema radica es el bolsillo de los consumidores que está seco”, declaró Guillermo Botero, presidente de Fenalco.

“Colombia en este momento tiene que tomar una decisión grande. La oportunidad que hay en este momento de cambio de Gobierno nos genera la posibilidad de llegar a terreno fértil y podamos sacar nosotros las propuestas estructurales que hemos venido haciendo”, opinó de otra parte Bruce Mac Master, presidente de la Andi.