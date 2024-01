¿Para qué alcanza un salario mínimo 2024 en Colombia? Aquí le contamos

El salario mínimo 2024 en Colombia quedó en $1.462.000, de los cuales $1.300.000 corresponden a los honorarios básicos y $162.000 al auxilio de transporte o conectividad. Si este monto se convierte a dólares y se compara con los honorarios básicos que reciben los trabajadores de otros países de América Latina, el de nuestro país es uno de los más bajos.



Por lo anterior, con un salario mínimo 2024 en Colombia no se pueden costear elementos de lujo, pues le alcanza solo para cubrir productos o servicios cuyo precio sea bajo, o hasta medio. Por ejemplo, en el sector de tecnología se pueden comprar dispositivos buenos, pero no últimos modelos.Si usted no tuviera que cubrir sus gastos básicos mensuales y pudiera usar un sueldo mínimo completo para comprar un producto o servicio, le alcanzaría para costear los siguientes productos:

Reloj inteligente

Un reloj inteligente compatible con sistema operativo Android u otros diferentes a iOS de Apple, pueden costearse con un salario mínimo. Incluso, podría comprar hasta siete productos, todo depende de las características y la marca.

Un reloj inteligente básico, pero con garantía, lo puede encontrar desde $200.000. Hay otros con más funciones, que puede costar $1.400.000.

Tiquetes de avión

Con un salario mínimo 2024, en Colombia puede comprar tiquetes aéreos para usted, e incluso para dos personas. Todo depende del destino, la fecha en la que viaje, e incluso si decide llevar maleta de equipaje o de mano.

Destinos nacionales

Si compra un tiquete dentro de Colombia para viajar en temporada baja y que no esté en promoción, puede comprar hasta dos asientos. Incluso, puede agregar una maleta.

Por ejemplo, un tiquete ida y vuelta de Bogotá a Barranquilla está entre $350.000 y $4000.000. Esto significa que con un salario mínimo 2024 en Colombia puede comprar hasta dos asientos y agregar maletas. Otros destinos pueden ser más costosos, como la ruta Bogotá - Leticia, que está en $640.000, lo que significa que le alcanza para reservar dos cupos, pero solo maleta para uno de los dos pasajeros.

Destinos internacionales

Con un salario mínimo 2024 en Colombia también puede costear un viaje internacional, pero solo a destinos dentro de América. Por ejemplo, un vuelo ida y vuelta desde Bogotá a Ciudad de México (México), Lima (Perú) o Miami (Estados Unidos) está entre $900.000 y $1.000.000 sin maleta.



Celular

Un celular inteligente con sistema operativo Android u otros diferentes a iOS de Apple, puede costar un salario mínimo 2024 de Colombia. Todo depende de la marca y el modelo.

Estos son algunos ejemplos:



Motorola G84: $1.000.000

Samsung Galaxy A24: $1.400.000

Xiaomi Redmi 13C: $750.000

Entradas a conciertos

Con un salario mínimo también puede comprar boletas, incluso en primera fila, para asistir a conciertos de artistas nacionales e internacionales. Así mismo, podría comprar entradas para festivales de música.

Ropa

Si está pensando en renovar por completo su closet, con un salario mínimo podría hacerlo. Por supuesto, esto implica comprar ropa de marcas estándar, no de lujo, incluso, optando por adquirir algunos productos en tiendas de segunda mano.

Suponiendo que gaste todo un salario mínimo en ropa nueva con precios dentro de rangos normales, podría comprar:



Hasta 14 pantalones o jeans (a $100.000 cada uno)

Hasta 24 camisas o blusas (a $60.000 cada una)

Hasta 9 vestidos (a $150.000 cada uno)

Hasta 12 pares de zapatos (a $120.000 cada uno)

Televisor

Con un salario mínimo 2024 también puede comprar televisores inteligentes de hasta 43 pulgadas de marcas reconocidas. Incluso, podría adquirir uno de más de 50 pulgadas de marcas buenas pero no tan populares.