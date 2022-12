Proponen duras multas a bares y restaurantes que se ‘tumben’ propinas de los empleados

Castigo sería por partida doble: Superindustria los obligaría a pagar hasta $1.300 millones y autoridades de trabajo podrían sancionarlos con $2.500 millones.

La iniciativa, que se debate en el Congreso, busca que se respete el incentivo pagado por los clientes a quienes se esmeran en el servicio.

"Las propinas son voluntarias, no obligadas, es una respuesta a la atención buena, regular o mala. Lo que busca el proyecto es que esta retribución de los clientes llegué a quienes ofrecen el servicio”, indicó el representante Efraín Torres.

Se calcula que las propinas podrían representar un ingreso mensual, para los empleados de estos establecimientos, de hasta $150.000 pesos fuera del sueldo.

“Hay restaurantes que se cogen el 10, 20, 30 por ciento para reposición de vajillas y mantelería., Incluso de allí pagan los sueldos y eso no puede ser”, aseguró el congresista.

De convertirse en ley la iniciativa, se establecerán multimillonarias multas para los dueños de los negocios que incumplan en la entrega de esos incentivos que dan los usuarios.

“Van a ser sancionados por la Superintendencia de Industria y Comercio hasta por $1.300 millones y por las autoridades de trabajo hasta por $2.500 millones”, recalcó Torres.

Asobares señaló que respalda la propuesta, siempre y cuando no perjudique ni el patrimonio de los trabajadores, ni el de los empresarios.

La iniciativa podría ser aprobada antes de finalizar 2017.