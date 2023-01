Pymes piden subsidios de nómina en vez de préstamos para evitar la quiebra de miles de empresas

Acopi denuncia que han encontrado obstáculos para acceder a los créditos que ha ofrecido el Gobierno por la tramitología y altas tasas de interés.

“La estrategia de créditos va a prolongar una posible quiebra de muchas de estas empresas que al no tener cómo asumir sus costos de producción deben asumir esto como un costo social”, afirmó María Alejandra Osorio, representante de Acopi de seccional Bogotá-Cundinamarca en diálogo con Noticias Caracol.

Y es que en Colombia hay 1.600.000 pequeñas y medianas empresas que le dan trabajo a 8.300.000 personas, que, en promedio, ganan $1.500.000 mensuales.

Ellos representan el 85% del empleo formal en Colombia.

Sobre los créditos que el Gobierno está ofreciendo para cubrir cerca del 70% del salario de estos empleados, Osorio advirtió que han “referenciado situaciones de barreras de acceso al crédito derivadas de tramitología, altas tasas, dificultades de solvencia que tienen las empresas para acceder” a ellos.

La representante de Acopi precisó que Colombia vive “en una economía de pandemia, toda la economía se va a ver afectada”.

“Estamos ante una crisis de una magnitud descomunal”, recalcó, por lo que consideró que “el Estado debe asumir gran parte del costo de esta crisis” causado por el coronavirus .

“El paquete de medidas económicas debe ajustarse a la realidad que vive el país y más que se amplió la cuarentena”, agregó.

Osorio también advirtió que “las empresas no tienen para cubrir servicios públicos ni arriendos” y que aún están a la espera de los decretos anunciados el 9 de abril por el presidente Iván Duque, que dijo que iba a financiar por tres meses las nóminas de las mipymes .

“Hay una propuesta de no pago por dos meses del aporte a pensión, no ha salido reglamentada, al igual que la ampliación de créditos, que no han aclarado si son bonos”, añadió.