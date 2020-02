“Que congresistas den ejemplo y cobren por horas”: crece rechazo a propuesta del gobierno

Aunque ciertos sectores económicos ven con buenos ojos la idea de la ministra Alicia Arango, sindicatos, trabajadores y hasta el procurador la cuestionan.

La contratación por horas en Colombia ya existe. Miles de personas están hoy siendo contratadas de esa manera y liquidadas sobre la base de un salario mínimo.

Así lo explica el abogado laboralista Juan Manuel Guerrero: “Sobre ese salario mínimo mensual se puede calcular el salario mínimo día y en salario mínimo hora; luego lo que se está debatiendo en estos momentos, viabilidad o posibilidad de contratar a un empleado por días y por horas, ya lo contempla la legislación laboral”.

Así las cosas, lo que habría que reglamentar es cómo incluir la seguridad social en ese modelo de contratación, dice el experto.

“Que cuando contraten formalmente a los trabajadores los contraten bajo un esquema de pago por hora efectiva de trabajo o por día efectivo de trabajo y las prestaciones sociales se liquidan sobre el valor efectivamente pagado por esa prestación de servicio”, añade Guerrero.

Para Fenalco, los sectores más beneficiados con esta reglamentación serían arte, diseño, tecnología y todas las carreras afines que hoy en día, por costos laborales, no se pueden contratar de tiempo completo.

“Hay que escuchar a la calle”

No obstante, la propuesta presentada en Noticias Caracol por la ministra de Trabajo, Alicia Arango, también tiene sus detractores.

Tras las palabras sobre los ingenieros, la Asociación de Ingenieros de Colombia le pidió mayor respeto a la funcionaria y le argumentó que fue el propio Ministerio de las TIC el que aseguró que se necesitan más graduados en dicha carrera para suplir las necesidades tecnológicas de las empresas.

Quien también se pronunció fue el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo: “Los principales problemas de este país son sociales y, si no, miren las reacciones a la propuesta de la reforma pensional que está sobre la mesa en este momento. Es claro que aquí se necesitan escenarios de participación y amplia deliberación que exige la comunidad. A la gente hay que oírla, a la calle hay que oírla, hay que sintonizarse con lo que está pensando. En este caso en particular no pueden ser los fondos de pensiones los que manden la parada en la reforma pensional que necesita Colombia”.

Otros que reaccionaron negativamente fueron los sindicatos.

“Que los congresistas den ejemplo y apliquen el pago por horas. Cuando lo hagan, hablamos”, indicó Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT.