¿Qué efectos tiene para las empresas el aislamiento de 7 días para quienes tengan síntomas de COVID?

Los siete días de aislamiento por síntomas de COVID definidos por el Gobierno nacional prendieron las alarmas de los empresarios, ante los efectos que esa medida pueda tener en la producción de sus compañías.

La mayoría de los pequeños y medianos empresarios aseguran que para ellos la opción del trabajo en casa es muy remota porque requieren la presencia del trabajador.

“Mientras tenemos que exigirles a nuestros clientes que no ingresen a los establecimientos por no estar vacunados, la misma exigencia no se la podemos hacer a los trabajadores y ahora resulta que sin estar vacunados van a pedir licencias de aislamiento”, afirma Guillermo Gómez, presidente de Acodres.

Testimonios como este demuestran las inconformidades de los generadores de empleo en el país por las nuevas medidas que anunció el Ministerio de Salud.

“Un problema también para las compañías que van a tener que enviar a muchas personas y muchas de ellas sin tener el virus, simplemente por tener algunos síntomas”, señala Alejandro Arévalo, cofundador de T-mapp.

Se trata de un problema que, para empresarios de la industria textil, se puede agudizar, ya que Colombia es un país donde abundan los resfriados.

"Nos queda imposible mandar al empleado para la casa, para ejercer las labores de manufactura, puesto que en dicha manufactura se requiere maquinaria pesada”, sostiene Diego Gómez, empresario textilero.

Siete días de aislamiento por síntomas de gripa son siete días sin incapacidad de una EPS, razón por la cual son los empresarios quienes deben asumir ese costo, afectando en mayor medida a los medianos y pequeños.

“En este supuesto, el empleador debe asumir ese riesgo para permitir el control del contagio del coronavirus en el interior de las organizaciones”, explica Iván Jaramillo, experto en temas laborales.

Por eso, los especialistas recomiendan siempre llegar a acuerdos con el trabajador.

“Al finalizar el tiempo del ómicron o del COVID, usted puede compensar ese tiempo que no trabajó o llegar a acuerdos de pago flexibles con el empleador”, señala Gina García, abogada laboralista.

Iván Jaramillo considera que “debe optarse por el teletrabajo o trabajo en casa, o trabajo remoto, para mantener la actividad y no afectar al empleador”.

Por su parte, Fenalco, el gremio de los comerciantes, le pide al Gobierno que permita la comercialización de las pruebas caseras de COVID-19, para solo aislar a quienes salgan positivos y evitar aislamientos masivos en las empresas.