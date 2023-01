¿Que el salario mínimo es alto? Vea en realidad cuánto ganan los colombianos

El sueldo promedio de un trabajador es de $1.250.000, según el DANE. Eso no es real, consideran expertos. ¿Qué opina usted?

“El promedio es una fórmula matemática que lo que hace, de una u otra manera, es esconder las verdades. ¿Por qué digo esto? La gente que gana muy poco no se ve reflejada en el promedio, la gente que gana mucho no se ve reflejada en el promedio”, asegura el economista y fundador de Raddar Camilo Herrera.

Para Fedesarrollo, cerca de la mitad de colombianos gana un salario mínimo: $781.242.

Y, según estudios de la Universidad de los Andes, 22 millones de personas en Colombia devengan un salario, sea de manera formal o informal, y reciben cerca de $900.000.

De acuerdo con el DANE, el 10% de los hogares se queda con el 40% de los ingresos totales.

“Esto lo que muestra es un problema de distribución, de mala distribución, que tiene el ingreso en Colombia”, explica Herrera.

En este panorama también aparecen conceptos como el del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, quien cree que el salario mínimo en Colombia es muy alto para la baja productividad de los trabajadores.

Pero este no es el único problema, también la carga que deben asumir pequeños empresarios pagando el salario mínimo legal con toda su carga prestacional.

Un ejemplo es Chocó, donde el sueldo promedio de la región es de $580.000.

Más allá de los costos laborales para un empleador, para nadie es un secreto que con el salario mínimo y el costo de vida no hay bolsillo que aguante.

