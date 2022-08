¿Qué es ganancia ocasional y quienes pagarían más impuestos por esta en el gobierno Petro?

La próxima reforma tributaria tendrá un impuesto que se cobrará por año y que grava las entradas de dinero extraordinarias a una tarifa determinada . Este impuesto se conoce como ganancias ocasionales. En la actualidad, la tarifa del gravamen está en 10%, y el próximo ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, quiere aumentarla al 20%.

¿Qué es una ganancia ocasional?

La ganancia ocasional es un impuesto complementario al impuesto sobre la renta que se genera por ciertos hechos extraordinarios, por ejemplo, herencias y donaciones, entre otros.

“Si yo recibo una donación, el valor de esa donación estaría gravado no con el 10, sino ahora con el 20%. Si yo recibo una herencia, por ejemplo, en un proceso de sucesión, ya no estaría gravado con el 10, sino con el 20%. Si yo tengo una sociedad, soy parte de esa sociedad y esa sociedad se liquida, se disuelve, las utilidades de distribución, lo que quede de esa sociedad, va a estar grabado con una ganancia ocasional ya no del 10, sino del 20%”, explica el analista tributario Jhon Bustos.

Si una persona compra una vivienda en $300 millones y la vende en $400 millones, en consecuencia tiene una utilidad de $100 millones. Bajos las reglas actuales, esa utilidad de $100 millones paga un impuesto del 10%, es decir, $10 millones. Al aumentar la tarifa del impuesto al 20%, esa persona tendrá que pagar $20 millones, según Pablo Mendoza, otro experto.

El Ministerio de Hacienda explica que aún se analiza la propuesta, que no es fijo este aumento y que primero se debe socializar.