¿Qué ha pasado con el subsidio de Mi casa ya? Es la pregunta que se hacen personas que han aspirado y resultaron en el pasado beneficiadas con esta ayuda del gobierno.

Tal vez, como millones de colombianos en Bogotá, Sandra González sueña tener su casa propia. Sin embargo, aunque ella es una mujer de escasos recursos dice que el subsidio que recibió no es el que le prometieron.

“Con el subsidio a mí me dijeron que eran $30 millones quedaban del subsidio, soy madre cabeza de familia y me salieron con 11.600.000 pesos”, explicó.

En Cali, en el 2021, James Zambrano aplicó al programa de Mi casa ya. Le prometieron un subsidio de $34 millones y empezó el proceso para cumplir su sueño de tener vivienda propia; dio la cuota inicial, cumplió cada mes con los pagos, entregó todas sus cesantías, pero hace unos días le dieron una mala noticia:

“Que ya no, que él subsidio estaba muy difícil, entonces que ya no me tocaba pedir un préstamo de 51 millones sino de 80 millones. No sé si decidirme por la casa o retirarme de esto de vivienda”

En Cartagena, Luis Vitola, un joven de 26 años, recibió hace tres meses la llamada por parte de la constructora para contarle que su apartamento ya estaba listo, pero lo que parecía una realidad, se aplazó debido a que no han girado al banco los recursos del subsidio.

Dice que “la respuesta del Ministerio de Vivienda es que todavía no han asignado los recursos este año del plan de gobierno. Por lo tanto, no me dan fecha”.

Qué pasa con los hogares previamente interesados en el subsidio Mi casa ya

El gobierno explica que como el requisito es estar en el Sisbén, estos hogares serán denominados "interesados". Si no cuenta con clasificación en el Sisbén, debe adelantar las gestiones para ello.

¿Cuáles serán los beneficios de Mi Casa Ya?

Los hogares en Sisbén, dependiendo de la clasificación, recibirán entre 20 y 30 millones de pesos para el pago de la cuota inicial de su vivienda.

Para algunos sectores políticos no es adecuado la utilización del sisben como intrumento de focalización.

¿Qué pasará con la personas que ya hacían parte de Mi casa ya?

"Las familias que ya han avanzado en su proceso de adquisición de vivienda nueva, vivienda de interés social o vivienda de interés prioritario que han hecho un negocio inmobiliario, que su escritura será firmada en los próximos seis meses, serán prioritarias en la asignación de nuevos subsidios que se comenzará a realizar a partir del mes de abril”, explicó la ministra de Vivienda, Catalina Velasco.