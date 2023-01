¿Qué hacer con un niño o adolescente que va perdiendo el año?

Millones de estudiantes están a punto de terminar el colegio y, desafortunadamente, a algunos les va mal en las calificaciones. Consejos para padres de familia.

1. No lo grite: eso no resuelve nada y sí va a provocar que el menor se asuste, no cuente qué le pasa o termine con baja autoestima.

2. Escúchelo: es clave la comunicación afectiva, ver qué ocurrió y qué sienten, y ayudarlos a superar su propia frustración.

3. No dramatice: las malas notas son solo eso, hay que dejar las actitudes depresivas y mejor darse ánimo.

4. Motívelo: no deje que caigan en desinterés por el estudio. Al contrario, hay que estimularlos a recuperarse.

5. Confeccione con ellos y los profesores un plan de estudio: esto con el fin de recuperar los logros o las materias perdidas, o prepararse mejor para el próximo semestre o año.