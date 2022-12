¿Qué hacer si huele a gas? Asegúrese del cuidado de sus gasodomésticos

Prevenir es la clave. Servigas Plus cubre una revisión anual, para verificar el correcto funcionamiento, detectar posibles fallas y riesgos y hacer las reparaciones necesarias.

De hallarlas, Servigas Plus hará la reparación del medidor, instalación interna, estufa, horno o calentador, hasta por $400.000.

El usuario también tendrá derecho a una asistencia adicional al año, con cobertura de reparaciones hasta por otros $400.000.

La revisión quinquenal tampoco será problema. Servigas Plus se lo recordará, le cubrirá el costo y le programará la visita.

Todos estos beneficios solo cuestan $8.680 mensuales.

Servigas Plus es un producto ofrecido por Gas Natural Fenosa para todos sus clientes residenciales.

Útil y rápido, para tomar mejores decisiones.

