¿Qué hay detrás del pulso entre la familia Gilinski y el Grupo Empresarial Antioqueño?

El Grupo Gilinski sacudió de nuevo al mundo empresarial y a los mercados financieros de Colombia, todo esto por la oferta pública de adquisición por medio de la cual busca comprar una parte de las acciones del Grupo Sura , que hace parte del Grupo Empresarial Antioqueño.

La sorpresa no es por ser una nueva oferta hostil del Grupo Gilinski que muchos veían venir, sino por la prontitud con que lanzó esta segunda jugada.

El Grupo Sura es un conglomerado que registró ingresos operacionales en 2020 superiores a $6 billones, utilidades de $32.150 millones y activos por encima de $1,6 billones.

La intención de Gilinski es una cantidad de acciones mínima del Grupo Sura, equivalente al 25,344% y una cantidad máxima equivalente al 31,68%.

Para lograrlo ofrece pagarles a los actuales tenedores de esos títulos un precio por cada acción de US$8,01, pagadero en efectivo, bien sea en dólares o en pesos, a la TRM del día.

El precio ofrecido por acción a pesos de hoy llega a 32.070, lo que de entrada significa una prima de 22%, si se tiene en cuenta que la acción del Grupo Sura cerró ayer a $25.120.

De darse esta compra máxima del paquete accionario, podría ser una compra por el orden de $5,8 billones de pesos.

Aunque este paquete accionario que compraría Gilinski no es más del 50%, sí podría darle control suficiente en la empresa, teniendo en cuenta que a través de Nutresa también tendría otra porción importante de acciones en Sura, y que muchos accionistas de Sura no van a las asambleas, por ser preferenciales, o porque muchos no aparecen.

Los analistas del mercado bursátil consideran que estas jugadas estaban preparadas desde hace un año o más.

Además, explican que lo que está haciendo Gilinski no es más que aprovechar que las empresas del Grupo Empresarial Antioqueño venían desde hace años subvaloradas, lo que les da ahora margen de ganancia a los accionistas.

Dentro del cruce de acciones que tienen las empresas del Grupo Empresarial Antioqueño, que es el principal conglomerado empresarial del país, la importancia de Sura es fundamental: es la columna vertebral de todas las empresas del grupo.

Sura es el dueño del 83.6% de Sura Asset Management desde donde maneja, entre otros, su negocio de pensiones con Protección. También es dueño del 81,1% de Suramericana Seguros, del 46% del Grupo Bancolombia, del 35% de Grupo Argos y del 35% de Nutresa.

A su vez, los principales dueños del Grupo Sura son el Grupo Argos, que tiene 27,7% de las acciones. Nutresa que tiene 13%, el fondo de pensiones obligatorias Porvenir con 7,9% y Cementos Argos con el 6%.

Ese cruce de acciones entre las empresas del Grupo Empresarial Antioqueño surgió en 1975 y fue bautizado como enroque. Buscaba evitar tomas hostiles y sorpresivas de las empresas antioqueñas por parte de otros grupos económicos, que en ese entonces estaban tomándose compañías a través de compras de sus acciones. Los empresarios antioqueños pensaban que sus empresas debían permanecer en Antioquia en manos de antioqueños.

Esa es la razón por la que todas las empresas del Grupo Empresarial Antioqueño tienen propiedades cruzadas sobre sus propias compañías. La estrategia ha estado vigente por más de 40 años y así logró protegerse de tomas hostiles.

Sin embargo, ese mismo esquema de participación accionaria de unas empresas en otras podría venirse en contra del mismo Grupo Empresarial Antioqueño. La razon es que si el Grupo Gilinski es exitoso en sus ofertas de compra de Nutresa y de Sura se ganarían la oportunidad de entrar a la propiedad de todas las demás empresas del grupo antioqueño.

Lo que quiere decir que, entre otras empresas, Gilinski podría entrar a Bancolombia, donde tuvieron una participación del 51% hasta 1997, un negocio que terminó en un pelito que fue zanjado en el 2010 cuando las partes firmaron un acuerdo de transacción que implicó la cesación de todas las acciones civiles y comerciales entre los interesados.