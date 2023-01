Que no lo ‘tumben’ por internet: vea cómo hacerles el quite a los ciberdelincuentes

Las entidades bancarias reciben cada hora 37 quejas. La clonación de tarjetas es una de las modalidades que más aumenta en época de diciembre.

Procure no conectarse para hacer transacciones en redes de Wifi públicas, así como no entregar datos privados a través de correos electrónicos.

También es recomendable sospechar de ofertas muy tentadoras en línea y hacer compras en páginas autorizadas, que inicien con las letras http.

No pierda la tarjeta de vista, evitar que se use la banda magnética y avisar a las autoridades cuando sospeche de alguna irregularidad son recomendaciones básicas para no caer.

