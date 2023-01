¿Qué partes del bolsillo de los colombianos tocará la ley de financiamiento?

Solo falta discutir cuatro artículos del proyecto que ya no gravará la canasta familiar ni las pensiones. ¿Qué pasará con asalariados e independientes?

El senador David Barguil explicó en qué consiste el 98% de lo aprobado en la ley de financiamiento.

¿Qué artículos falta aprobar?

El IVA a las bebidas a azucaradas y a la cerveza.

Un impuesto al consumo de las motocicletas, que le voy diciendo desde ya a las motocicletas de menos de 200 cc, no tiene ambiente, porque son los colombianos de menores ingresos los que se transportan en una moto, lo más probable es que sea negado.

Otro artículo alrededor de la DIAN.

El final de las derogatorias y vigencia de la ley de financiamiento

Sobretasa adicional para los bancos

Está la propuesta de que los bancos, las entidades financieras contribuyan con una sobretasa adicional de 5 puntos en renta, es decir, que mientras las otras empresas quedarán con 30 puntos de impuesto a la renta, el sector financiero quedará pagando el 35%. ¿Por qué? El año pasado la banca creció cuatro veces lo que creció la economía real colombiana, a lo que creció el PIB. No le podemos decir a Colombia que le vamos a bajar el impuesto a los banqueros mientras se lo subimos a la persona natural. Esos 5 puntos son entre 700 y 800 mil millones de pesos al año, es un sector que está en bonanza, que creemos es justo contribuya más.

Vamos a llevar la proposición, que cuenta con la firma de congresistas de todos los partidos, no se queda ni uno por fuera, los de Gobierno, los independientes, los de oposición, a la plenaria del Senado y la Cámara para que sea el pleno del Congreso el que tome esta decisión.

Creemos que tiene toda la lógica. No nos molesta que el sector financiero gane. La banca cumple una labor fundamental, capta a través del crédito para que la gente compre vivienda, pague la educación de los hijos, monte empresas, pero cuando uno ve las altísimas tarifas que cobra de interés o por un retiro o una consignación, uno entiende que hay que hacer algo y lo hemos venido haciendo con más de cinco leyes aprobadas.

Colombia necesita recursos. Con esta ley solo se obtienen 7,5 billones. El sector financiera el año pasado creció cuatro veces por encima de lo que creció la economía real colombiana, así que esa pelea la vamos a dar.

¿Qué va a pasar con las personas independientes?

El cambio que se hace es que se baja de 3.500 UVT a 3.000 UVT, ¿eso cuánto es? $102 millones, es decir que empiezan a ser sujetos de IVA quienes ganen más de 102 millones de pesos al año; eso es más o menos $8.900.000 mensuales. Lo que se quiso en esto fue equiparar a que el asalariado sí viene descontando retefuente, sí paga renta y el que tiene ingresos como independiente también contribuya de alguna manera.

¿A dónde se la va a meter la mano al bolsillo a los colombianos? El impuesto a la venta de inmuebles superiores a 900 millones, ¿eso quedó?

La renta adicional para persona natural que gane más de 33 millones de pesos (35), para quien gane más de 60 (37) y más de 100 millones (39).

Patrimonios líquidos por encima de 5 mil millones de pesos pagará una contribución del 1,5%.

Vivienda a partir de 918 millones de pesos pagará un impuesto al consumo del 2%.

Se autorizó una normalización de la DIAN para traer los activos y patrimonios que están fuera del país, como lo hizo Argentina que logró recaudar alrededor de 200 billones de pesos adicionales.

No quedan gravadas las pensiones, no queda gravada la canasta familiar, no quedan gravados los colombianos de menores ingresos ni los asalariados.

La ley de financiamiento solo le toca el bolsillo a quienes más ganan, a quienes tienen altísimos patrimonios y protege a los más vulnerables.



No se toca el régimen de los maestros que antes se modificaba, no se toca el régimen de las FF. MM. ni del servicio exterior, de las personas que trabajan en la Cancillería por todo el mundo.

¿Se gravarán las transacciones financieras?

No, porque lo termina pagando el usuario. La lógica nuestra es que sea sobre las utilidades de los bancos, no sobre las transacciones para que no toque al usuario.

Incentivo a la economía naranja y sector agropecuario

Habrá exención de 5 años de renta para esas industrias creativas, para esos emprendedores digitales para que muchos jóvenes desarrollen app, software, también para el emprendimiento artístico y cultural y para las inversiones en el sector agropecuario en Colombia.

Para que no quedaran por fuera los pequeños, se planteó que se asociaran pequeños campesinos en cooperativas y así recibir el incentivo en renta de 10 años.

Esta iniciativa va a generar un gran crecimiento económico en el país, según el congresista, porque se le rebaja la renta en 30 a todas las empresas en Colombia, se les permite descontar el IVA a todos los bienes de capital, el ICA, se acaba la renta presuntiva que afectaba a los pequeños.

