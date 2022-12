¿Qué pasa con la huelga de pilotos de Avianca? Ya se cumplen 12 días del paro y no hay acuerdo

Ya ha dejado a más de 259.600 pasajeros afectados, el panorama no es del todo alentador, algunos ciudadanos aseguran están perjudicados, otros beneficiados.

Congelados, así quedaron desde el 20 de septiembre más de 200 vuelos de Avianca en promedio cada día, desde que, 730 pilotos de la asociación colombiana de aviadores civiles, se declararon en huelga.

¿Cuáles son las razones de la protesta?

Para los pilotos de Acdac su responsabilidad debe representar los mismos beneficios de pilotos de la misma aerolínea en otros países.

En el pliego de peticiones publicado por Avianca, que señalan, superan los 200 millones de dólares, los pilotos solicitaron inicialmente:

- Reducción de 40 horas laborales

- Aumento salarial

- Cuatro días adicionales de descanso como compensatorio

- Dos días libres por cada quincena para teletrabajo.

- Tiquetes ilimitados para sus familias

En días pasados, el mayor accionista de la aerolínea respondió que esto es completamente injustificado e hizo una advertencia:

Usted no negocia cuando le tienen una bazuca en la cabeza: Germán... El Ministerio de Trabajo ha actuado como mediador entre las partes, pero tras largas reuniones, y aunque Acdac aseguró que se acercó hasta un 80% a la contrapropuesta de la aerolínea, aún no hay solución a la vista. Mientras tanto los pasajeros viven también un conflicto.

La decisión hoy está en manos de un Tribunal de Arbitramento que convocó el Gobierno pero que fue rechazado por los aviadores, quienes se mantienen en huelga.