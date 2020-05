¿Qué pasó con los $30 billones dados a las hidráulicas para una eventual crisis energética?

Desde hace 13 años, los colombianos han pagado un cargo por confiabilidad en las facturas. Gobierno no deja inspeccionar ese dinero, dice un senador.

José David Name explicó en el tablero de Noticias Caracol que en el país podría haber una crisis energética por sequías. Señala que las tarifas subirían para los colombianos debido a que será más costoso generar energía con plantas térmicas, que son las que se activan cuando las hídricas no dan abasto.

“Si no hacemos algo urgente, tendremos racionamiento en enero, febrero y marzo”, advierte, al tiempo que reconoce que “gracias a la pandemia no hemos tenido un apagón”, pues las industrias no están gastando tanta energía por la cuarentena.

Según él, el Ministerio de Minas y Energía y el gobierno nacional no se prepararon para una eventual situación como esta.

En este tipo de situaciones las hidráulicas deberían de recurrir al cargo por confiabilidad que desde hace 13 años los colombianos están pagando a través de sus facturas y que ya suma unos 26 billones de pesos.

Este cargo “es una especie de ahorro para cuando vengan estas sequías, supuestamente las térmicas entren a funcionar”, señala Name.

Actualmente cursa un proyecto para pagarles a los generadores hidráulicos y que no recurran al agua para generar energía. Ahí es donde cabe preguntar si los billones del cargo de confiabilidad no deberían ser usados.

“La Contraloría no puede revisar porque esa plata no está registrada como plata pública”, explicó el senador.

Además, manifestó que ningún proyecto de energía renovable ha tenido cierre financiero a pesar de que el presidente Duque ayudó en la creación de este tipo de iniciativas cuando estaba en el Senado.

También hizo una denuncia sobre las hidroeléctricas: “En los últimos dos meses hemos recibido una fuerte alza en los recibos de energía. Eso es porque los generadores hidráulicos aprovecharon que el precio del kilovatio en el mercado estaba alto, casi %600 en la bolsa, y se gastaron toda el agua y nadie les dijo absolutamente nada”.