¿Qué se aprobó en la ley de financiamiento y cómo afecta a los colombianos?

El congresista David Barguil aclara si habrá IVA en la canasta familiar o se gravarán pensiones. Falta que Cámara de Representantes avale lo votado en Senado.

¿Aumenta la tasa de renta para quien gane más de $33 millones?

Sí, la tasa sube a 35% mensuales; quien gana $65 millones, 37% mensuales; más de $95 millones, 39% mensuales. A la clase media y sectores populares no se les cobrará un peso más, ni vía retefuente.

¿IVA para canasta familiar?

No, ningún producto básico.

¿Se gravan las pensiones?

No. Si usted cotiza toda la vida y recibe su pensión, ¿cómo va a pagar un impuesto adicional?

¿Impuesto a las motos de menos de 200 CC?

No.

¿Impuesto a la venta de apartamentos?

Sí, pero solamente a aquellos que cuesten más de $918 millones, un 2%. No solo apartamento y vivienda, también bienes inmuebles urbanos: oficinas o bodegas. Se protege a predios rurales con productividad agropecuaria.

¿Impuesto a bebidas azucaradas y gaseosas?

Sí. Ya tiene IVA, pasa de monofásico a plurifásico, se aplica en toda la cadena. Los tenderos quedan protegidos por el régimen simple, con una tarifa única.

¿Más impuestos a los banqueros?

Sí. Lo votó desde Gustavo Petro hasta Álvaro Uribe. No se le va a cobrar al usuario. Sector bancario tendrá que pagar una tasa del 37%.

¿Impuesto al patrimonio a quienes ganan más de 5 mil millones?

Sí. Bajó la tasa del 1,5% al 1% por tres años.

¿Impuesto a los dividendos del 15%?

Sí. Aplica a socios de empresas, quienes tienen acciones, ganan más de $10,2 millones en dividendos. En remesas, cuando sacan la plata del país, 7,5% de impuesto.

¿Impuesto a empleados independientes?

No. Se mantiene como hasta ahora. Si sus ingresos bajan y quedan en régimen simple no tienen que facturar.

El presupuesto para 2019 es de 259 billones de pesos. Hacían falta $14 billones y, con la ley de financiamiento, se recaudarán 8 billones.

