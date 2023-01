¿Qué se necesita para ser feliz? Esto respondieron los colombianos en encuesta del DANE

También se preguntó por la ideología política que los identifica y por qué no votan en las elecciones. Estos son los resultados.

A una gran mayoría de colombianos no les gusta cómo funciona el sistema político del país, a juzgar por la encuesta de cultura política del DANE. Así lo dejaron ver más de la mitad de los encuestados.

“Casi el 59% de los habitantes de Bogotá, que son colombianos y mayores de 18 años, nos dijeron que se encontraban muy insatisfechos con la forma como funciona la democracia en el país”, reveló Daniel Oviedo, director del DANE.

Y, al ser consultados por su ideología política, esto respondieron.

“Tiene una prevalencia de ideología el centro, en donde el 39,6% de los colombianos mayores de 18 años nos está diciendo que su posición ideológica es de centro, seguida por el 27% de colombianos que nos dicen que su posición es de derecha”, declaró el director del DANE.

Asimismo, se dio conocer que el Congreso de la República y la Rama Judicial son, para los encuestados, las entidades más corruptas.

Otra pregunta que respondieron fue sobre las dos cosas más necesarias para ser felices: la familia y el tiempo libre, encabezaron las respuestas. No obstante, también contestaron “un buen trabajo y tener amigos”.

Finalmente, esta encuesta también revela que una gran cantidad de colombianos no vota en las elecciones porque no confía en los candidatos o no inscribe su cédula.