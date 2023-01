¿Qué son habilidades blandas y cuáles buscan los empleadores?

Corresponden al desarrollo personal y no a la formación académica o a la acumulación de experiencia laboral.

Estas son las principales, según el portal elempleo.com:

· Habilidad de comunicación: es saberse expresar claramente, saber decirle al equipo qué quiere y cómo lo quiere, de eso depende el éxito de los proyectos.

· Trabajar en equipo: conectarse con otras personas de su empresa para sacar adelante un proyecto. Es tener liderazgo y dejar de lado la competencia malsana.

· Aceptar las críticas: no tener actitudes negativas cuando lo corrijan, generar mejoras cuando le señalen puntos débiles y no molestarse cuando le pidan que haga algún cambio.

· Tomar decisiones: las empresas quieren personas proactivas, capaces de enfrentar problemas y encontrar soluciones oportunas en el menor tiempo posible.

· Actitud positiva: saber manejar favorablemente sus actitudes y generar un ambiente de trabajo grato, pues eso ayuda a aumentar la productividad.