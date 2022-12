Qué son y cómo se hacen las capitulaciones matrimoniales

Que casarse no se le vuelva un dolor de cabeza. En cuestión de dinero, dicen expertos, es mejor prevenir que curar.

Las capitulaciones son pactos para el manejo transparente y concertado de bienes durante la vida conyugal. El tema, antes que generar prejuicios, deja las cosas claras y ayuda a aliviar tensiones.

En muchos casos se convierten en una garantía para evitar largos procesos judiciales ante la posibilidad de que el matrimonio se rompa y toque partir cobijas.

El trámite se puede adelantar en cualquier notaría, a través de la firma de un documento en que los futuros esposos pactan qué bienes aportarán a la unión marital.

Además, definen allí cómo administrarán los bienes, qué cosas quieren donarle a su cónyuge, y pactan concesiones patrimoniales dentro del hogar.

Todo se protocoliza mediante escritura pública. El acuerdo no se podrá cambiar, y rige mientras dure el matrimonio.

Conozca más del tema:

Colombianos no le temen a casarse: hubo más matrimonios que divorcios...