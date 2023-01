¿Qué tan ciertos son los datos que Ernesto Macías dio sobre el gobierno Santos en su discurso?

Un experto analizó las cifras entregadas y dio una percepción diferente en temas como PIB per cápita e informalidad en Colombia.

Uno de los puntos fue el de la deuda externa.

“Recibe usted un país con una deuda pública del Gobierno Central superior a 440 billones de pesos, es decir, más del 45% del PIB”, dijo Macías en su discurso.

Para Daniel Escobar, analista económico, “la deuda del Gobierno Nacional efectivamente pasa del 35% a casi el 45%, que es uno de los datos que incluye dentro de su discurso. Sin embargo, este tema del endeudamiento no es exclusivo de Colombia durante ese periodo de tiempo”.

En cuanto a la informalidad, estas son las cifras entregadas por el presidente del Senado: “Recibe usted un país con el empleo debilitado en el marco de una tasa de informalidad del 48%”.

Escobar lo ve de otra manera y afirma que “con la reducción de lo que eran los parafiscales para las empresas en Colombia, se redujeron en un 50%, eso ayudó a que se formalizará un poco más la economía”.

Macías aseguró, además, que el producto interno bruto por persona bajó.

“Recibe usted un país, con la economía en desaceleración: un PIB per cápita que cayó en un 23%, afectando a los colombianos en su bienestar y tranquilidad”, señaló durante su discurso en la posesión presidencial.

Pero el analista económico explica que “cuando uno hace las cifras y las mide en pesos, en términos nominales, ese PIB per cápita de Colombia pasa de 12 a 19 millones de pesos por persona anualmente entre 2010 y 2017. No encontramos esa caída del 23%”.

Estas son las cifras que generaron la controversia. No solo por el país que presentan, sino por el escenario en que fueron expuestas.

