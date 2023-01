¿Qué tan felices son los colombianos en el trabajo?

Un estudio demuestra que existe el orgullo por la empresa donde laboran, pero poca confianza en los líderes. Siete de cada diez están inconformes en su puesto.

Andrés Ramírez, profesor de la cátedra de Felicidad de varias universidades, explica algunas conclusiones de la encuesta realizada a 45.000 trabajadores.

Muchos de los que dicen sentirse inconformes consideran que su trabajo no es reconocido.

El docente manifiesta que “si alguien no es extraordinario hoy en su trabajo, no va a salir a serlo (nunca). A donde vaya va a odiar su trabajo”.

Resalta que en la generación ‘Millenial’ no hay una reverencia absoluta ante el líder. Hay un trato menos formal entre el empleado y su jefe. También se observa que no se sienten obligados a permanecer por mucho tiempo en una empresa.

Comparando la productividad de los colombianos respecto de otros países, se identifica que aunque en nuestro país se trabaja más tiempo, el rendimiento es más bajo, y eso se ve reflejado en el Producto Interno Bruto.

“En Colombia trabajamos 2.400 horas al año y producimos 6.000 dólares el PIB per cápita. Mientras que en Alemania trabajan 1.300 horas al año, pero producen 41.300 dólares PIB per cápita”, explica Andrés Ramírez.

“Muchos gerencian a qué hora entro y a qué hora salgo, pero no necesariamente por productividad”, añade.

También hay que tener en cuenta que “ninguna organización es responsable de mi felicidad. Una organización promueve el hacer y el estar, pero la felicidad es una decisión individual”.

Estos son otros datos relevantes:

- 80% de los trabajadores en Colombia están insatisfechos con lo que hacen

- 25% personas reportan su trabajo como la mayor causa de estrés, para el 40% su trabajo es muy estresante

- 28% de las personas han ganado más de 5 kilos en su ocupación actual

- 74% de los trabajadores están desconectados de su trabajo (no hacen, no producen)

- En promedio, una persona antes de los 30 años tiene siete trabajos distintos

- A lo largo de la vida, los colombianos trabajan 120.000 horas