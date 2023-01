Quedarse en casa significa ahorrarse lo que gastaba en transporte, restaurantes y entretenimiento

Así lo muestra un estudio que analiza el comportamiento de consumo durante el aislamiento y cómo ha cambiado la canasta familiar en tiempos de coronavirus .

Camilo Herrera, director de la empresa Raddar, explica estos datos.

El 70% de las personas optó por comprar lo mismo o más de lo que necesitaban, ¿qué indica?

La gente hace compras anticipadas para abastecerse ante el miedo de no poder salir. Es una estrategia, pero causa gastos en el hogar.

¿Qué golpe implica dentro del bolsillo?

Quedarse en casa significa que ahorramos un 10% en un mes, porque no pagamos transporte, porque no comemos fuera de casa, porque no vamos a cine. Pero el mayor gasto que hacemos en desinfectantes, comida, jabones hace que la gente haga un gasto anticipado, haciendo que las compras en abril no vayan a ser fáciles porque se quedaron sin plata que van a necesitar semanas después.

El 70% optó por consumir alcohol, jabón, productos de aseo. ¿La gente compró más cosas de aseo que comida?

No. El comportamiento cambió. Antes no comprábamos alcohol o desinfectantes. El alcohol no era parte de la canasta básica. Si a eso les metemos tapabocas, eso no estaba en el mercado de los colombianos, pero ante el tema del coronavirus la canasta empieza a modificarse.

Se cambian los canales de compra. La gente ha optado más por domicilio, más que compras por teléfono usa plataformas tecnológicas.

Tres de cada siete hogares piden un domicilio el día anterior. El 70, 75% lo hacía de manera telefónica. Pero en las últimas tres semanas el tema de las aplicaciones creció de manera importante, inclusive la solicitud de domicilios por WhatsApp.

¿Qué otro sector de la economía se ha visto beneficiado?

En el tema de mantenimiento del hogar, salud. El entretenimiento no se ha caído. El colombiano ha tenido la estrategia de mantener algunos de sus gastos en entretenimiento para compartir con la familia y encontrar un mecanismo para hacer que las cosas sean más sencillas.

La gente optó por invertir en salud, pero en este sector se ve publicidad para hacerse a planes de medicina prepagada.

Puede que sí, pero en este caso la medición se refiere a medicamentos, servicios hospitalarios y exámenes. Lo importante es en qué está gastando la gente.

Contrariamente a la tendencia, Medellín usó menos los domicilios.

Lo usó menos que hace un año. Es un interrogante que no hemos terminado de responder. Cada vez hay menos llamadas y más uso de aplicaciones. El tamaño de ciudad es más pequeño que Bogotá y eso hace que las decisiones de compras de los hogares estén más focalizadas en otros canales de compra, pero claramente puede empezar a crecer el otro mes.

¿La gente está comprando más cosas que verdaderamente necesita?

No, la gente está cambiando su estructura de gastos. Antes iba a cine, restaurantes, pagaba la gasolina del carro, y al no estar haciendo esto está redefiniendo sus gastos y focalizándolo en alimentos, medicamentos, por si no puedo salir de casa. Necesito elementos de protección que antes no eran de la canasta.

¿Aumentaron los precios y repercutirá en la inflación?

El tema de inflación es un reto grande. Tenemos que esperar a que salgan las cifras oficiales del DANE, pero en la evidencia que ha surgido, el exceso de demanda de los productos hace que los precios suban y eso ha afectado a la papa, el arroz, algunas verduras, medicamentos, elementos de desinfección, ha causado un fenómeno de precios.

La medición la venimos haciendo día a día desde hace más de 10 años. Por eso tenemos el histórico de la película de lo que está pasando. El 70% que compra más es relativamente bueno y esperemos que no lleguemos a las cifras del 2015, donde solo el 20% de hogares informaban que compraban más que el mes anterior.

¿Esta tendencia no podría hacer supones que compren menos el próximo mes?

Marzo no es igual a abril, que históricamente es el mes de menor gasto de los hogares en Colombia. Y en este abril es Semana Santa. Los hogares van a comprar menos en abril. Lo que es importante es que el gasto será menor para que los hogares puedan tener un ahorro en momentos difíciles y retadores como los que se vienen y podamos reorganizar las finanzas del hogar para las próximas semanas que vienen en los hogares, donde el tema de los ingresos se va a complicar.