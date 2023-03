¿Quiénes se beneficiarán y quiénes se verán afectados con la reforma pensional? Análisis

El Gobierno anunció que el próximo 22 de marzo radicará la reforma pensional ante el Congreso de la República. La iniciativa tiene cuatro pilares que no tocan puntos fundamentales, como la edad para jubilarse: 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres. Tampoco varían las semanas de cotización, 1.300.

Y los aportes siguen iguales: se toma 16% del ingreso base y la cifra se divide en 75% a cargo del empleador y 25% a cargo del trabajador.

La pensión de invalidez o de sobreviviente tampoco se verá afectada con la reforma pensional.

¿Quiénes no se van a ver afectados por la reforma pensional?



Los pensionados porque tienen derechos ya adquiridos.

Los prepensionados, que ya están haciendo papeles para el reconocimiento de su mesada.

Afiliados en general que ya tengan cotizadas mil o más semanas en cualquiera de los dos regímenes y se jubilarán con las reglas actuales.

Los cuatro pilares de la reforma pensional

Jorge Llanos, exvicepresidente técnico de Asofondos, explica en qué consiste cada uno.

Pilar solidario

Es el equivalente a lo que conocemos con Colombia Mayor, la población más vulnerable que no tiene acceso a una pensión y que hoy en día recibe 80.000 pesos mensuales. La propuesta del Gobierno es subir ese subsidio a la línea de pobreza extrema, que está cerca de los 230.000 pesos.

Pilar semicontributivo

Aquí estarán personas que no se alcanzaron a pensionar, pero sí cotizaron parcialmente.

La idea con esa población es poderles dar un ingreso vitalicio que se construye con los ahorros que hicieron mientras pudieron estar formales en el sistema contributivo. La idea es darles algo a ellos para que tengan una vejez más tranquila.

Pilar contributivo

A los fondos privados les quita todos los afiliados que devenguen menos de tres salarios mínimos y los pasa obligatoriamente a Colpensiones.

Esa es la parte no tan buena de la reforma, porque esta reforma le va a obligar a estar donde menos le conviene, es uno de los elementos que no gusta de esta reforma. Lo otro es que Colpensiones empieza a administrar muchos recursos y ahí también hay temas de cómo lo hará. El sector público administrando esos recursos puede ser retador y hemos visto experiencias no tan positivas.

Actualmente, una persona con un salario mínimo en los fondos de pensiones se puede pensionar con 1.150 semanas, esto lo que está haciendo es que le está subiendo ese requisito de semanas a esa población que hoy se podía pensionar con 1.150 semanas, lo va a tener que hacer con 1.300 semanas.

Pilar de ahorro voluntario

Personas con mayores ingresos y deseo de aportar más de lo que es legal tendrán que hacerlo en fondos privados.

Ese componente va a mantenerse como está hoy en día. La recomendación es que, si tiene los recursos para ahorrar más, seguramente va a ser un beneficio grande cuando sea adulto mayor.

Llanos respondió a otras dudas que surgen con la reforma pensional, dados estos pilares.



Actualmente hay un sistema optativo con el que el ciudadano elige ahorrar con los BEPS (Beneficios Económicos Periódicos) y puede pedir que le devuelvan sus saldos pensionales. ¿Con la reforma pensional este sistema seguirá existiendo?

Ese tema de la obligatoriedad no está tan claro. Parece ser que sí están buscando que todo el mundo acceda a este programa semicontributivo para asegurar que todo el mundo tenga un ingreso mensual vitalicio y no esté jugando en la vejez con plata que recibe del sistema.

¿Cuántos afiliados tienen los fondos privados y de esos cuántos pasarían obligados a Colpensiones si se aprueba la reforma pensional?

Son 18,7 millones de afiliados los que hay en los fondos de pensiones privados y la respuesta es que todos vamos a tener que contribuir algo a Colpensiones, porque si ganamos más de tres salarios mínimos, también esos van a Colpensiones, pero un poco más del 90%, la totalidad de su aporte, va a ser administrada por Colpensiones.

¿Con este modelo será mayor o menor la mesada pensional?

Cuando hablamos del modelo semicontributivo, lo que se puede dar hoy con BEPS va a ser menor y esa es una de las cosas negativas de la reforma pensional. En las pensiones que sí logran las 1.300 semanas, lo que hace la reforma es reducir el subsidio de las pensiones altas y eso es un elemento que va a permitir tener un sistema más equitativo.

Ayuda a mujeres

Consiste en que les reducirán 50 semanas de cotización por cada hijo (máximo tres), es decir, que podrán pensionarse con solo 1.150 semanas.

Esto al final termina siendo un costo fiscal muy grande que va a tener que asumir el Estado y que ya es un costo alto dada la diferencia de edades de hombres y mujeres. Es una idea para estudiar y se puede perfeccionar.

¿La reforma pensional ayudará a mejorar los actuales problemas de baja cobertura, inequidades y costos fiscales?

Esta reforma es mucho mejor de lo que se había hablado en campaña, pero todavía está muy lejos de ser una reforma realmente estructural que ayude a lograr los objetivos de más y mejores pensiones y un sistema sostenible en el tiempo que está basado en el ahorro individual.

Se acaba el derecho a escoger entre Colpensiones y fondos privados, ¿eso es bueno?

Se debería mirar cuál es el modelo óptimo para el país y para lograr los objetivos que se han planteado. Este modelo está un poco alejado del objetivo que están haciendo todos los países en la Ocde, que es aumentar ahorro pensional como porcentaje del PIB, porque ese ahorro es la única garantía que vamos a tener en el futuro para tener más y mejores pensiones.

¿La salida de tanta gente de los fondos privados puede hacer tambalear financieramente a estas entidades?

Las AFP son un jugador importantísimo para el mismo Gobierno y para el mismo país y su sostenibilidad. Esto genera impactos sobre ellos y toca estudiar cuáles son esos impactos sobre el mercado de capitales.