¿Quiere ir a Rusia 2018? Hicimos las cuentas y esto le costaría

Ese país no es un destino muy visitado por los colombianos, lo cual incrementa los precios. Entre tiquetes aéreos, hospedaje y boletas la cifra puede ser considerable.

Rusia, país para el que los colombianos no requieren visa, no es un destino tan común como otras capitales en Europa según varias agencias de viaje, lo que hace que los tiquetes y hospedaje no sean tan económicos. Así que prepare el bolsillo.

Los tiquetes para una persona, haciendo dos escalas ya sea en Europa o en Estados Unidos, le podrían costar aproximadamente $5.300.000.

Súmele a eso el hospedaje, la comida, el transporte terrestre y lo más importante: las boletas del Mundial.

Además, tenga en cuenta que en Rusia usted necesitará tres tipos de moneda:

1. El euro: 3.470 pesos

2. El dólar: 2.932 pesos

3. El rublo: 50 pesos

En Rusia una hamburguesa puede costar 900 rublos, osea 45 mil pesos.

En Colombia ya se pueden encontrar paquetes turísticos con todo, incluyendo las boletas mundialistas.

Noticias Caracol consultó varios de ellos y los más económicos, es decir con hospedaje en hoteles de 3 y 4 estrellas, solo para la fase de grupos están entre los 26 y 45 millones de pesos, por persona.

"Para quien quiere buscar economía, lo primero que debe hacer es partir el viaje, llegar a Europa por la entrada de un país que sea económico lo que estamos viendo es que el flujo mayor está en Madrid y Barcelona luego de ahí lo que va a empezar a hacer es esperar el sorteo que es el primero de diciembre y empezar a buscar los trayectos domésticos que hay en Europa o los trayectos internos que va a hacer que busquen vuelos de bajo costo o movilizarse por tren", dice María Oriani de una agencia de viajes.

Pero mientras dinero colombiano saldrá rumbo a la cita mundialista, la clasificación de la selección también tendrá efectos en la economía interna del país.

Así lo explica el economista César Caballero.

"Nos coloca en el ámbito central de la de la publicidad, grandes marcas de anunciantes hacen inversiones muy fuertes en el año del mundial. Una mayor disposición por ejemplo a aumentar gastos que van a estar alrededor de las camisetas de selección, el tema de restaurantes, de bares que van a tener congregaciones de gente viendo la fiesta del fútbol", señala.

No solo Colombia gana, también la selección, pues, según el portal Marketing Registrado esta recibirá 2 millones de dólares, cerca de 6 mil millones de pesos solo por la clasificación.

Tras hacer las cuentas, ¿viajaría usted a Rusia a acompañar a la selección?