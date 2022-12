¿Quiere ser más productivo en su día a día? Tenga en cuenta los siguientes tips

Es importante que organice sus prioridades, las tareas que debe hacer, y fije una hora y duración para cada cosa.

-Ejecute: no sirve planear, si no cumple el plan. Eso incluye ejecutar las tareas menos agradables sin posponerlas.

-Diga no: un día no alcanza para todo. Así que aprenda a rechazar todo lo que le quite el tiempo destinado a cumplir con sus metas.

-Tecnología: úsela para acelerar o abreviar procesos. Un computador, una tableta o un celular puede ser su mejor aliado.

-Desconéctese: cuando requiera concentración, lo mejor es desconectarse, para evitar interrupciones que lo alejen de su objetivo.

-Problemas: algunos se deben resolver al instante. Si los aplaza, se pueden crecer y van a demandar mucho más tiempo en su solución.

-Delegue: aprenda a delegar y a apoyarse en otras personas para concluir sus deberes.