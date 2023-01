¿Quiere ser un buen líder? Revise si tiene estas cualidades y póngase manos a la obra

Saber fijar metas, promover la unidad y mantener motivada a la gente son algunas características de buen liderazgo.

También es importante:

1. Invertir en las personas: en su formación o crecimiento personal. Reconocer sus habilidades y potenciar el talento.

2. Ser buen comunicador: eso exige transparencia, ser claro, conciso y sobre todo escuchar las ideas que tiene su equipo.

3. Mantener el entusiasmo: no debe sentirse fracasado y de ánimo bajo, al contrario, deme mostrar espíritu de superación incluso en medio de las dificultades.

4. Dar ejemplo: nada peor para un líder que predicar y no aplicar. Como dijo Albert Einstein, “el ejemplo no es la mejor manera de enseñar, es la única".

5. Ser innovador, visionario, detectar las oportunidades que surgen en el camino y estimular la creatividad.

Más que jefes, este mundo necesita buenos líderes.