¿Quiere una mascota? Tenga en cuenta los deberes que adquiere al tener un animal

Aunque es un derecho de toda persona, cada dueño tiene que cumplir con una serie de responsabilidades para que sus ‘peluditos’ no sean incomodidad para otros.

Una encuesta de Cifras y Conceptos reveló que el 44% de los hogares colombianos tienen una mascota -siendo el 68% perros-. Esta cifra, que va cada vez más en aumento, está acompañada del desconocimiento de los derechos y deberes que se adquieren al ser guardián de un animal.

Entre las responsabilidades que cada dueño debe tener en cuenta son las restricciones que hay frente a los animales tanto en el transporte público, en los contratos de arrendamiento de vivienda, en la entrada a restaurantes, en entidades públicas, como en centros comerciales.

El tenedor también es responsable frente al daño realizado por su mascota a personas, propiedad privada, bienes públicos o al medio ambiente.

Además, cada persona debe procurar que sus animales no incomoden en los espacios comunes, por lo que deben llevarlos con correa, recoger su excremento y, si son perros potencialmente peligrosos, llevarlos con bozal.

Frente a este tipo de razas, la ley también establece que deben ser registrarlos ante una alcaldía y adquirir una póliza de responsabilidad civil con una aseguradora. Sin embargo, este último punto ha sido difícil de cumplir debido a que las empresas de seguros pocas veces ofrecen este tipo de pólizas.

Cuando haya un conflicto en el que esté involucrada una mascota, el caso puede ser llevado ante la Policía o la alcaldía. No obstante, en los conjuntos residenciales debe haber normas para manejar estas situaciones y no tener que remitirlas ante las autoridades.

Por último, las personas al tener una mascota adquieren unos deberes legales consignados en las normas contra el maltrato animal.