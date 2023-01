Quitar IVA a cirugías y varios tiquetes, algunos alivios que promete gobierno con reforma tributaria

Familias de menos ingresos, trabajadores de bajos salarios y pensionados tendrían los mayores beneficios. Se espera conciliación para este viernes.

Varios temas relacionados con el IVA fueron ya aprobados en la plenaria de la Cámara, a propósito de la reforma tributaria . Aquí algunos de los más importantes:

Devolución del IVA

Se devolverá el impuesto pagado por IVA a unas ocho millones de personas, que corresponden a la quinta parte de la población más pobre del país. La devolución sería entre 65.000 y 70.000 pesos mensuales y se haría igual como se entregan las ayudas del programa Familias en Acción.

Cirugías sin IVA

Se aprobó un artículo para exonerar del pago del IVA del 19% a las cirugías estéticas que se realicen en Colombia a pacientes nacionales o extranjeros.

Tres días sin IVA

Los colombianos podrán disfrutar cada año de 3 días en los que no se pagará IVA al comprar artículos. Esos días serían uno en enero, otro en junio y otro más en agosto.

Tiquetes aéreos

A partir del 2020 ya no se pagará el IVA por los tiquetes aéreos desde y hacia destinos como La Guajira, Nuquí, Puerto Carreño, Mompox y Miraflores, entre otros.

Retiros de cesantías

Quedarán exentos del pago del gravamen del 4 por mil los retiros parciales o totales de cesantías.

Contratistas del estado

A las personas que trabajan como contratistas en entidades públicas, ya no les descontarán el cobro del IVA si devengan entre 10 y 11,2 millones de pesos.

Aportes parafiscales

Los trabajadores independientes ya no tendrían que hacer pagos por aportes parafiscales sobre el cien por ciento de sus ingresos, sino sobre menos.

Retención en la fuente

Se incrementó el tope mínimo de ingreso de los trabajadores que serán sujetos de descuentos por retención en la fuente. Ahora ya no será a partir de 87 UVT, sino de 90 UVT, que equivalen a salarios de 4,7 millones de pesos en adelante.

Aportes pensionados

Los pensionados que reciben un salario mínimo como mesada mensual tendrán un desmonte parcial y gradual de sus aportes a la salud. Actualmente aportan 12% de sus ingresos, pero en 2020 bajará a 8% y en 2022 al 4%.

Amnistía

El próximo año habrá amnistía para contribuyentes morosos que se pongan al día, aspirando a recaudar un billón de pesos adicionales. Se fija un gravamen complementario al impuesto de renta para los contribuyentes que legalicen activos que no tenía declarados, o que declararon pasivos inexistentes.

Mayor renta

Habrá una mayor tasa de renta para los colombianos con ingresos más elevados. Así mismo, se aprobó que el impuesto al cannabis se destine para recuperar la salud de las personas adictas.

Otros

La venta de bicicletas queda sin IVA, para beneficio de los biciusarios. Se aprobó además el llamado IVA plurifásico para la cerveza y las bebidas azucaradas. Igualmente, el cobro de IVA a los servicios de entretenimiento para adultos.

Las deudas de becas y de créditos educativos se podrían descontar a la hora de declarar renta. Todas las personas podrán donar parte de su dinero para las universidades públicas del país.