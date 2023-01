Reclame, pague con descuento y pida devolución de impuesto predial, recomienda Hacienda

Aumento de hasta el 1000% que denuncian contribuyentes se debe a que construyeron metros adicionales a los que tenían en el año 2017, afirma la entidad.

"El año pasado pague 80 mil pesos de impuesto y este año me llegó por 846 mil”, denuncia Nelly Echeverría Pinzón, que vive en el barrio Santa Cecilia de la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá.

“El año pasado pagué 57 mil pesos y este año me llegó por 684 mil pesos. Es la misma construcción que he tenido siempre, no he construido nada más”, sostiene José Ovalle, otro afectado por el desmesurado incremento.

Orlando Valbuena Gómez, asesor de la Dirección Distrital de Impuestos, les recomienda a los molestos contribuyentes “que si van a hacer la reclamación, pues igual paguen con el descuento y una vez salga la reclamación ellos pueden pedir una devolución”.

"Pague primero y después vemos, las cosas no son así, porque es que hay mucha gente que no tenemos económicamente la plata para pagarlo", cuestionó Luz Mari Ochoa ante la propuesta de Hacienda.

En Tunja, entretanto, pidieron suspender el cobro porque en algunos casos el gravamen se incrementó un 600%.

