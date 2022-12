Recomendaciones para sacarles provecho a las zonas de Wifi gratuito

En Colombia ya hay más de 350 zonas con este servicio. Se recomienda no hacer transacciones privadas cuando está anclado a redes públicas.

La señal cubre una amplia zona, donde podrán navegar simultáneamente más de 200 personas, las 24 horas del día, 7 días de la semana.

No requiere ninguna aplicación, solo debe activar la opción de conexión a wifi en su dispositivo. Tampoco necesita realizar configuraciones adicionales.

Para que la conexión sea más satisfactoria, navegue por tiempos cortos. Así, la velocidad de descarga será mejor.

Por ser internet público, no es recomendable realizar transacciones bancarias, pagos o consultas financiera. Proteja o cambie sus contraseñas después de salir de esta conexión.

Procure tener la versión más actualizada de Android, IOS o la que use su dispositivo, porque vienen con mayor seguridad.