Reestructurar la DIAN y actualizar lista de morosos: el plan del gobierno para activar la economía

Mediante diversas medidas, buscará que la inversión suba al doble de la actual. Además, se comprometió a que no habrá reformas tributarias en mediano plazo.

Para el gobierno, la economía este año debe crecer un 3,6%, y para eso anunció su hoja de ruta para potenciarla.

“El descuento hasta el 100% del IVA que paga la importación de bienes de capital y de maquinaria y equipo. Creemos que va a tener un impulso importante en el crecimiento económico”, aseguró Luis Rodríguez, viceministro de Hacienda.

La administración de turno planea reestructurar la DIAN, actualizar las listas de morosos y generar mayor inversión.

“Esas medidas las tomamos, precisamente, para promover la inversión privada”, añadió.

Y aunque no habrá más reformas tributarias en este gobierno, sí hay un mensaje claro.

“Hay gente que no está pagando impuestos, pero cambian las reglas del juego y van a empezar a pagar impuestos”, señaló el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

Además, el gobierno espera vender un porcentaje de la participación que tiene en diversas empresas, y utilizar cerca de 60 billones de pesos de excedentes de las entidades públicas para reducir la necesidad de endeudarse.

Los analistas, por su parte, respaldan las decisiones, pero dicen que los resultados tardarán.