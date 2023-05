Reforma laboral: ¿cómo sería pago de seguridad social a repartidores que trabajan con aplicaciones?

Desde hace varias semanas, la congresista María Fernanda Carrascal, coordinadora ponente de la reforma laboral , ha sostenido intensas reuniones con el Gobierno nacional y los representantes de las aplicaciones para definir cómo será la propuesta para el pago de la seguridad social de los repartidores en el proyecto de ley.



“La protección social quedaría a cargo 50% Estado - 50% las plataformas y el 100% de riesgos profesionales, a cargo de las plataformas”, explica la representante a la Cámara por el Pacto Histórico.

La congresista del Pacto Histórico dijo que este es un primer gran paso para materializar en Colombia lo que sería el contrato digital, que funcionaría únicamente con las aplicaciones.

“Sería un hito en América Latina y lo que estaríamos avanzando es en un reconocimiento de las cotizaciones, proporcional a los ingresos de las personas que trabajan en las plataformas”, agregó.

Sin embargo, la negociación de esta nueva forma de contratación aún no está cerrada y en medio de la discusión las plataformas digitales marcan sus líneas.

“Tenemos toda la voluntad de llegar a un acuerdo con el Gobierno, de llegar a un acuerdo con los ponentes, pero aquí hay un punto crucial y es que no podemos avanzar en que obliguen a que todos los repartidores tengan que ser empleados, esa no es la realidad de la economía digital”, manifiesta José Daniel López, director ejecutivo de Alianza IN, gremio de las plataformas digitales.

Según él, la reforma laboral es la oportunidad para proteger a 120.000 repartidores con un plan de seguridad social, pero señaló que es importante salir de la idea de la formalidad forzosa y entender las dinámicas del mercado digital.

¿Se afectarán las horas extras para vigilantes y profesionales de salud con la reforma laboral?

El tema de las horas extras ha sido uno de los más polémicos en la reforma laboral propuesta por el gobierno del presidente Gustavo Petro, sobre todo por cómo afectaría trabajos como el de la vigilancia y el del sector de la salud.

Y es que el proyecto contempla que entre las seis de la tarde y las seis de la mañana se pague recargo nocturno a quienes trabajen en esa jornada, la cual, además, sería de ocho horas.

Sobre las horas extras para estos dos sectores, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, quiso "dejar en claro que todo lo que es el sistema de vigilancia privada mantiene su estatuto de vigilante".

"Nosotros eso no lo tocamos. En materia de salud tampoco tocamos las relaciones de la salud, ellos tienen un estatuto propio y una carrera propia, que simplemente cuando la reforma a la salud se apruebe nosotros entraremos a reglamentarla", explicó.

Añadió que los sectores que resultarían más afectados serían los restaurantes, hoteles y gastrobares, pero que el Gobierno prepara un plan para mitigar los problemas económicos que tengan una vez empiece a regir la reforma laboral.

Actualmente, en el caso de las empresas de vigilancia, los celadores suelen cumplir un horario de 12 horas diarias (nueve horas por día + cuatro suplementarias), pero con la reforma laboral temen que esto pueda cambiar y afectar la contratación y pagos de los empleados.