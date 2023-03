Reforma laboral no da “oportunidades a quienes hoy no tienen un empleo”, según algunos partidos

Los partidos políticos estudian la reforma laboral que el Gobierno nacional radicó en el Congreso y que, según el mismo presidente Gustavo Petro, busca “devolverle al pueblo trabajador derechos que le habían conculcado desde hace más de tres décadas”.

“Estoy convencido de que con mejores condiciones laborales, con más estabilidad, mejor salario, jornadas de trabajo más humanas, mayores pagos de horas extras, la vida de millones de colombianos y colombianas será mejor”, agregó.

Sin embargo, desde distintas bancadas ven con preocupación el proyecto de la reforma laboral, en especial en los puntos de contratación y horas extras.

Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, afirmó que “el sector de servicios, que debe ser motor de la economía, se lo ha expresado al Gobierno nacional, es el más afectado. La hotelería, el turismo, los bares, los restaurantes, los empresas de vigilancia”.

En un sentido similar se había expresado el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, quien precisó que estos sectores son las que trabajan “en las horas nocturnas, dominicales y festivos, que es donde está la carga de costos laborales de esta nueva reforma”.

Para el senador de Cambio Radical, David Luna, la reforma laboral “no se concentra en los desempleados, no genera ni incentivos, ni beneficios, ni oportunidades a las personas que hoy no tienen un empleo”.

Lo mismo opina Andrés Forero, representante a la Cámara del Centro Democrático, quien considera que la iniciativa “no va a generar más empleo, por el contrario, en pleno año de recesión va a disparar el desempleo y va a disparar la informalidad”.

Punto en el que también coincidió el presidente de Fenalco, quien cree que si la reforma laboral se aprueba como está, “la tasa de desempleo va a incrementarse en el país”.

En un tono más conciliador, Víctor Salcedo, representante a la Cámara del Partido de La U, señaló que se deben “revisar todos los puntos para que no solamente la reforma laboral sea un pliego de peticiones, sino que contenga mejores iniciativas para el mejoramiento de los trabajadores, y también condiciones para los empresarios”.

Quien sí vio con buenos ojos la reforma laboral fue Alexánder López, senador del Polo Democrático, quien sostuvo que el proyecto “garantiza que en Colombia se respete la estabilidad laboral y se respete también la posibilidad de que un trabajador, una familia, tenga como mínimo un salario mínimo en Colombia”.