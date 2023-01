Reforma tributaria beneficia a grandes empresarios y perjudica a clase media: Iván Marulanda

Para el senador, este proyecto perpetuaría la manera “inequitativa” de tributar en Colombia. “Los que más ganan no pagan lo que le deberían”, recalca.

Uno de los temas coyunturales que más opiniones divididas genera en Colombia actualmente es el de la reforma tributaria.

Varios sectores dan su pulgar arriba a este cambio estructural, mientras que otras partes no están muy convencidas de lo que este plan propone.

Iván Marulanda, senador por el partido Alianza Verde, uno de los mayores críticos de la reforma tributaria, se le midió al tablero de Noticias Caracol y expuso los argumentos por los cuales se opone a este cambio estructural.

Según el congresista, la reforma tributaria no está pensada en solucionar las problemáticas más inmediatas de los colombianos de clase media.

“Los recaudos se hacen para atender las necesidades de la gente, el país es de los colombianos, la gente está en la calle angustiada por los problemas del medio ambiente, empleo, costo de vida y esto no atiende los problemas”, afirmó.

De igual manera, Marulanda puntualizó que esta reforma es una forma de prolongar las antiguas maneras de tributar en Colombia.

“Esta es una reforma que prolonga una estructura vieja de la tributación colombiana y es que los que más ganan no pagan lo que le deberían pagar a la sociedad. Las clases medias son las que llevan sobre sus hombros el mayor peso del costo del Estado”, dijo.

El parlamentario concluyó que este proyecto solamente beneficia a los grandes empresarios.

“Los de mayor ingreso están evadiendo o no se les está cobrando, o se les eximen impuestos”, sostuvo.

Actualmente, la reforma tributaria se encuentra en el Congreso, a la espera de su segundo debate. En el primero fue votada favorablemente por el grueso de los parlamentarios.