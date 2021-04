Reforma tributaria: lo que dicen ciudadanos y analistas sobre IVA del 19% para servicios públicos

La noticia de que los servicios públicos para estratos 4, 5 y 6 podrían tener IVA del 19% , según la propuesta de reforma tributaria del Gobierno de Colombia, les cayó como un baldado de agua fría a muchos ciudadanos.

"No me parece justo, ahorita están llegando muy costosos, me llega hasta cobro adicional supuestamente por la pandemia", asegura, por ejemplo, Rafael Rodríguez.

Por su parte, otras personas, como Rebeca Riaño, sostienen que sería “terrible” ponerle más impuestos al agua, energía y gas.

"Uno no va a tener ahora sino únicamente para pagar servicios públicos”, señala la mujer, quien vive en Bogotá.

Aunque el texto de la reforma tributaria plantea que este IVA solo sea cobrado a estratos 4, 5 y 6, hay personas que habitan en los mismos que dicen no tener trabajo o depender de sectores económicos cerrados por la pandemia.

"Me parece una ridiculez, la economía está como está y fuera de eso nos van a acabar de joder. Es impresionante", afirma Dúver Garzón, habitante de Bogotá.

Publicidad

Los estratos 1, 2 y 3, en cambio, no tendrían que pagar este IVA. Sin embargo, expertos señalan que hay mucha gente que vive en esos sectores y tiene ingresos altos, así como hay personas que residen en estratos altos y ahora no tienen ingresos.

"Muchas veces esta focalización termina beneficiando a personas que no lo necesitan tanto, y que si cuestan una cantidad importante para el Estado, recibiendo subsidios que no necesitan", explica Luis Carlos Reyes, experto de la Universidad Javeriana.

El IVA para esos estratos bajos no sería pagado directamente por el consumidor, dicen los expertos, pero sí asumido por la empresa de servicios públicos y toda la cadena de producción.

Por lo tanto, también preocupa que esto genere un aumento en el valor de la factura de los estratos 1, 2 y 3.